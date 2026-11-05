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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri 8 kişiyi öldüren zanlı Eskişehir'de yakalandı: Jandarmaya ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi Seyitgazi ilçesinde maden yakınlarında tespit edilen şüpheli gözaltına alındı, açtığı ateş sonucu 2 jandarma hafif yaralandı

        8 kişiyi öldüren zanlı Eskişehir'de yakalandı: Jandarmaya ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi Seyitgazi ilçesinde maden yakınlarında tespit edilen şüpheli gözaltına alındı, açtığı ateş sonucu 2 jandarma hafif yaralandı

        Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldürdükten sonra kaçan şüpheli, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalandı. Zanlının açtığı ateş sonucu 2 jandarmanın hafif yaralandığı öğrenildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 21:06 Güncelleme:
        8 kişiyi öldüren zanlı Eskişehir'de yakalandı: Jandarmaya ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi Seyitgazi ilçesinde maden yakınlarında tespit edilen şüpheli gözaltına alındı, açtığı ateş sonucu 2 jandarma hafif yaralandı

        Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldürdükten sonra kaçan şüpheli, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalandı. Zanlının açtığı ateş sonucu 2 jandarmanın hafif yaralandığı öğrenildi.

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi silahla katlettikten sonra gasbettiği araçla Eskişehir'e kaçan ve aracı Seyitgazi ilçesine bağlı Taşlık Mahallesi'nde çamura saplanınca yaya olarak kaçmaya devam eden Arif Sefa Ö.'nün (28) yeri tespit edildi. Jandarma ekipleri, şahsın Seyitgazi'ye bağlı Kuyucak Mahallesi'ndeki bir maden ocağı yakınlarında olduğunu belirledi.

        İki jandarma yaralandı

        Bölgeyi ablukaya alan ekiplerin "teslim ol" ihtarına tüfeğiyle ateş açarak karşılık veren zanlı Arif Sefa Ö., güvenlik güçlerinin operasyonuyla etkisiz hale getirilerek yakalandı. Bu sırada zanlının ateş açması üzerine 2 jandarmanın hafif yaralandığı öğrenildi. Gözaltına alınan zanlı, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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