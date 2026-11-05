Eskişehir'de işçi servisi devrildi: 18 yaralı

Kazayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, bölgeye gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, EskişehirSivrihisar kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Eskişehir'den Sivrihisar istikametine doğru seyir halinde olan işçi servisi, ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada serviste bulunan 18 kişi yaralandı.

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