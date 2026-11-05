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        GÜNCELLEME 5 - Afyonkarahisar'da silahla vurulan 8 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da silahla vurulan 8 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 19:40 Güncelleme:
        GÜNCELLEME 5 - Afyonkarahisar'da silahla vurulan 8 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da silahla vurulan 8 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne silahla yaralama ihbarı gelmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ayazini köyü mevkisinde 3 kişinin, Kıyır köyü mevkisinde de 3 kişinin silahla öldürüldüğü belirlendi.

        Yukarıtandır köyünde ise 2 kadın yaralı halde bulundu.

        Hastaneye kaldırılan kadınlar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Ağır yaralı halde bulunan başka bir kişinin ise tedavisi sürüyor.

        Eskişehir'e kaçan şüpheli, Seyitgazi ilçesinin kırsal Kırka Mahallesi'nde bir aracı gasbetti.

        Vatandaşlar, şüphelinin ilçeye bağlı kırsal Taşlık Mahallesi'nde bulunduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

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        Jandarma ekipleri, şüphelinin kullandığı SUV tipi aracı kırsal Taşlık Mahallesi'nde çamura saplanmış şekilde buldu.

        Araç içinde pompalı tüfek ile çok sayıda fişek bulundu.

        Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

        - Valilikten açıklama

        Afyonkarahisar Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kentte meydana gelen silahlı saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesi amacıyla devletimizin ilgili tüm kurumları, olayın ilk anından itibaren koordinasyon içerisinde hareket ederek gerekli çalışmaları titizlikle sürdürmektedirler. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda adli süreç hassasiyetle yürütülmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun."

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        Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada ise kent merkezi, İhsaniye ilçesi ve Anıtkaya beldesi olmak üzere birden fazla noktada meydana gelen silahlı saldırı sonucu 8 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise hastanede tedavisinin devam ettiği bildirildi.

        Açıklamada, "Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılarak 1 başsavcıvekili ve 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, olayın faillerinin yakalamasına yönelik çalışmalar kolluk kuvvetlerince devam etmekte olup, soruşturma titizlikle yürütülmektedir." ifadesi kullanıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da şu ifadeler yer aldı:

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        "İhsaniye Yukarıtandır Ortaokulunda görev yapan öğretmenler Ayşe Sena Demir ve Hilal Mete'nin elim bir olay sonucu hayatlarını kaybetmelerinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Öğretmenlere Allah'tan rahmet ailelerine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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