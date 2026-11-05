8 kişiyi öldüren şüphelinin gasbettiği araç, çamura saplanmış halde bulundu

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi silahla öldürdükten sonra kaçan zanlının gasbettiği kırmızı renkli araç, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Taşlık Mahallesi'nde çamura saplanmış halde bulundu. Araçta mühimmat ele geçirilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana geldi. 3 ayrı otomobilde 8 kişinin pompalı tüfekle vurularak öldürülmesi, 1 kişinin de yaralanmasının ardından, kırmızı renkli bir aracı gasbederek kaçan zanlının yakalanması için başlatılan çalışmalar Eskişehir sınırlarına uzandı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin Seyitgazi ilçesine doğru yöneldiğini tespit etti.

REKLAM

Araçta mühimmat bulundu

Yapılan saha taramalarında, zanlının gasbettiği kırmızı renkli aracın, Taşlıkköy Mahallesi kırsalındaki arazide çamura saplanmış vaziyette bulundu. Araçta yapılan aramada mühimmat ele geçirildi.

Aracı terk edip yaya olarak kaçtı

Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde aracın terk edildiği, şahsın ise yaya olarak kaçtığı anlaşıldı. Bölgeyi ablukaya alan güvenlik güçleri, çelik yelekli ve uzun namlulu silahlı ekiplerin yanı sıra havadan dron desteğiyle aramatarama faaliyetlerini sürdürüyor.