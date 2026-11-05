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        8 kişiyi öldüren şüphelinin gasbettiği araç, çamura saplanmış halde bulundu

        Afyonkarahisar'da 8 kişiyi silahla öldürdükten sonra kaçan zanlının gasbettiği kırmızı renkli araç, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Taşlık Mahallesi'nde çamura saplanmış halde bulundu. Araçta mühimmat ele geçirilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 20:08 Güncelleme:
        8 kişiyi öldüren şüphelinin gasbettiği araç, çamura saplanmış halde bulundu

        Afyonkarahisar'da 8 kişiyi silahla öldürdükten sonra kaçan zanlının gasbettiği kırmızı renkli araç, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Taşlık Mahallesi'nde çamura saplanmış halde bulundu. Araçta mühimmat ele geçirilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Olay, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana geldi. 3 ayrı otomobilde 8 kişinin pompalı tüfekle vurularak öldürülmesi, 1 kişinin de yaralanmasının ardından, kırmızı renkli bir aracı gasbederek kaçan zanlının yakalanması için başlatılan çalışmalar Eskişehir sınırlarına uzandı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin Seyitgazi ilçesine doğru yöneldiğini tespit etti.

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        Araçta mühimmat bulundu

        Yapılan saha taramalarında, zanlının gasbettiği kırmızı renkli aracın, Taşlıkköy Mahallesi kırsalındaki arazide çamura saplanmış vaziyette bulundu. Araçta yapılan aramada mühimmat ele geçirildi.

        Aracı terk edip yaya olarak kaçtı

        Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde aracın terk edildiği, şahsın ise yaya olarak kaçtığı anlaşıldı. Bölgeyi ablukaya alan güvenlik güçleri, çelik yelekli ve uzun namlulu silahlı ekiplerin yanı sıra havadan dron desteğiyle aramatarama faaliyetlerini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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