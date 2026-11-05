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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri 8 kişiyi öldüren şüpheli Eskişehir'de aracı bırakıp kaçmış Polis ve jandarma kırsal kesiminde termal dronla zanlıyı aranıyor

        8 kişiyi öldüren şüpheli Eskişehir'de aracı bırakıp kaçmış Polis ve jandarma kırsal kesiminde termal dronla zanlıyı aranıyor

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin pompalı tüfekle vurularak öldürülmesi olayının firari şüphelisi, Eskişehir'in kırsal Taşlık mahallesi yakınlarında aracını bırakıp kaçtığı, polis ile jandarma ekiplerince dron destekli operasyonla şahsın arandığı öğrenildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 19:58 Güncelleme:
        8 kişiyi öldüren şüpheli Eskişehir'de aracı bırakıp kaçmış Polis ve jandarma kırsal kesiminde termal dronla zanlıyı aranıyor

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin pompalı tüfekle vurularak öldürülmesi olayının firari şüphelisi, Eskişehir'in kırsal Taşlık mahallesi yakınlarında aracını bırakıp kaçtığı, polis ile jandarma ekiplerince dron destekli operasyonla şahsın arandığı öğrenildi.

        Olay, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini ve Kıyır mahallelerinde meydana geldi. Afyon'daki 3 farklı araçta 8 kişinin cansız bedeninin bulunmasının ardından, şüphelinin kırmızı renkli hafif ticari bir aracı gasp ederek bölgeden kaçtığı tespit edilmişti. Güvenlik güçlerinin yürüttüğü takip çalışmaları sonucunda şahsın Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Taşlık mahallesi yakınlarında aracını bırakıp kırsal alana kaçtığı belirendi. Geniş bir arazide arama tarama çalışmaları yapan polis ve jandarma ekiplerinin, termal kameralar da kullanarak zanlıyı arama çalışmalarını sürüyor. Kırsal mahalledeki metruk yapılar, tarım arazileri ve ormanlık alanlar tek tek kontrol edilirken, silahlı şüphelinin yakalanması amacıyla başlatılan operasyonun sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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