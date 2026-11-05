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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı

        Eskişehir'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 21:39 Güncelleme:
        Eskişehir'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

        Abdülhamit Deniz idaresindeki 06 DEB 534 plakalı minibüs, Sivrihisar-Eskişehir kara yolunun Karakaya mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada, araçta bulunan 15 tarım işçisi yaralandı.

        Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sivrihisar ve Eskişehir'deki hastanelere kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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