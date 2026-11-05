Eskişehir'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
Abdülhamit Deniz idaresindeki 06 DEB 534 plakalı minibüs, Sivrihisar-Eskişehir kara yolunun Karakaya mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, araçta bulunan 15 tarım işçisi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sivrihisar ve Eskişehir'deki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
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