GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da silahla 8 kişiyi öldüren, 1 kişiyi ağır yaralayan zanlı Eskişehir'de yakalandı

"Afyonkarahisar'da bugün silahlı saldırılarda bulunan fail, ilimiz sınırları içerisinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin ortak çalışması sonucu sağ olarak yakalanmıştır."

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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