GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da silahla 8 kişiyi öldüren, 1 kişiyi ağır yaralayan zanlı Eskişehir'de yakalandı
Afyonkarahisar'da silahla 8 kişiyi öldüren, 1 kişiyi ağır yaralayan şüpheli Eskişehir'de yakalandı.
Afyonkarahisar'da silahla 8 kişiyi öldüren, 1 kişiyi ağır yaralayan şüpheli Eskişehir'de yakalandı.
Eskişehir Valiliği, Afyonkarahisar'da silahla 8 kişiyi öldüren, 1 kişiyi ağır yaralayan saldırganın Eskişehir'de yakalandığını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Afyonkarahisar'da bugün silahlı saldırılarda bulunan fail, ilimiz sınırları içerisinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin ortak çalışması sonucu sağ olarak yakalanmıştır."
Gözaltına alınan şüpheli, Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Yunus Emre Devlet Hastanesine getirildi.
Bu sırada jandarma ekipleri hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.
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