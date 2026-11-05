GÜNCELLEME 2 - Afyonkarahisar'da silahla 8 kişiyi öldüren, 1 kişiyi ağır yaralayan zanlı Eskişehir'de yakalandı

Afyonkarahisar'da silahla 8 kişiyi öldüren, 1 kişiyi ağır yaralayan şüpheli Eskişehir'de yakalandı.

Eskişehir Valiliği, Afyonkarahisar'da silahla 8 kişiyi öldüren, 1 kişiyi ağır yaralayan saldırganın Eskişehir'de yakalandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Afyonkarahisar'da bugün silahlı saldırılarda bulunan fail, ilimiz sınırları içerisinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin ortak çalışması sonucu sağ olarak yakalanmıştır."

Gözaltına alınan şüpheli, Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Yunus Emre Devlet Hastanesine getirildi​​​​​​​.

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Bu sırada jandarma ekipleri hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.

Şüpheli sağlık kontrolünün ardından yeniden Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.

- Aracı gasbedilen sürücü ve yanındaki arkadaşı olayı anlattı

Eskişehir Seyitgazi kara yolu Çatören Barajı mevkisinde şüpheli tarafından 26 APL 557 plakalı aracı durdurularak silahla gasbedilen sürücü Talha Gökgöz (19) gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşıyla Eskişehir'de askerlik şubesindeki işlerini tamamladıktan sonra Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka Mahallesi'ndeki evlerine dönmek üzere yolda olduklarını söyledi.

Baraja yakın bir yerde arkadaşıyla mola verdiklerini kaydeden Gökgöz, şöyle konuştu:

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"Tam gideceğimiz sırada adam geldi. Arabayla durduk, kendisinin MİT'ten olduğunu söyledi. Ben inanmadım, MİT'ten olduğuna. O sıra arabayı aramaya başladı. 'Uyuşturucu madde var mı, şu var mı, bu var mı?' gibisinden konuştu. Kimliklerimizi aldı, telefonlarımızı istedi. 'SIM kartını çıkartın' dedi. 'SIM kartı çıkmıyor, bizim telefonların arkasından' dedik. Telefonları arabanın üstüne koydurttu. Ondan sonra aldı telefonları attı. Arabadan silah çıkarttı. Silahı çıkarttı, mermiye koyunca dedim herhalde bizi artık vuracak burada. Biz de arabayı alıp gidecek sandık. Ondan sonra arkadaşımın üstüne doğrulttu silahını. Silahı arkadaşımın üstüne doğrultunca ben de anahtarları çıkardım, hemen binip gitmesini söyledim ona."

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Gökgöz, şüphelinin aracı alarak bölgeden ayrıldığını ifade ederek, "Hemen kayalıklardan indim aşağıdan telefonları aldım. Telefonları alıp 112'yi aradım. Telefon çekmiyordu, biraz daha yükseğe çıktım. 112'yi aradım, ihbar geçtim. Ondan sonra Seyitgazi jandarma ekipleri olaya müdahil oldular. Girişte o yolun bitiminde çevirdiler yolu. Tam orada tekrardan karşılaştık. Jandarma ekiplerinin yanına indik bu sefer. Şahıs Sancar mevkisinde yoldan önümüze çıktı. Ondan sonra biz Seyitgazi'de jandarmaya geldik." dedi.

Şüpheliyle münakaşaya girmediklerini dile getiren Gökgöz, "Alkollüydü zaten, alkol şişelerini falan gördük içeride. Benim cinayetlerden falan da haberim yoktu. Ben dedim ki herhalde arabayı alacak. Gözü arabada, arabayı alıp gidecek sandım." ifadelerini kullandı.

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Yaşadıklarının korku dolu bir süreç olduğunu vurgulayan Gökgöz, şunları kaydetti:

"Arkadaşıma zaten silah doğrultunca arkadaşımın canına bir şey olmasın diye, olay da fazla uzamasın diye anahtarları verdim. Eğer vermeseydik, dirensek arkadaşımı belki de vuracak. Zaten hazırdı. Şarjörü çekmişti, mermi silahtaydı. 'Göz korkutmak için yaptı' diyeceğim ama göz korkutmak için yapmazdı. Araçta bir şey yok. Gözle görülür, dışarıda bir hasar yok. İç dizayna bakamadık çamurdan dolayı. Batmış burada zaten. Araç gitse daha gidecekmiş. Elektrikli olduğu için zaten burada kalmasa, ileride kalacaktı. Burada batırmış arabayı. Batırınca yayan istikamette devam etmiş. Şuralarda bir yerde işte yakalamışlar. Allah razı olsun."

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- "Silahı bana doğrulttu"

Gasbedilen araçta yolcu olan 19 yaşındaki Kamil Çakmak da şüphelinin siyah bir araçla yanlarına geldiğini kaydetti.

Şüphelinin sorular sorduğunu anlatan Çakmak, şöyle devam etti:

"'Silah mı var sizin arabanızda' dedi. Biz de dedik ki 'hiçbir şey yok, arayabilirsiniz.' Kimliğini falan da sormamıştık. Ondan sonra arabayı aradı. Arkada eşyalarımız vardı, eşyalarımızı da açtı. Ondan sonra arabadan indim. Adamın arabasına doğru bakayım dedim. Alkol şişesi vardı, bir de pompalı vardı. 'Siz hani MİT'ten geliyorsanız nasıl alkol şişesi sizin arabanızda.' dedim. Öyle deyince 'Sen fazla karışma, kurcalama istersen' gibi söylenmeleri oldu. Silahı bana doğrulttu. Arkadaşım böyle olduğunu görünce direkt arabanın anahtarlarını verdi."