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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Afyonkarahisar'da 8 kişinin ölümüyle alakalı şüpheli kendisini gören çobana "Ben bu köydenim" demiş

        Afyonkarahisar'da 8 kişinin ölümüyle alakalı şüpheli kendisini gören çobana "Ben bu köydenim" demiş

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi silahla katlettikten sonra gasbettiği araçla Eskişehir'e kaçan şüpheli Arif Sefa Ö. (28) yakalandı. Şüphelinin Kuyucak Mahallesi'nde aracı gasbetmeden önce kendisini fark eden çobana "Feneri tutma, ben bu köylüyüm" diyerek izini kaybettirmeye çalıştığı ortaya çıkarken, otomobilin içinde bulunan pompalı tüfek ise dikkat çekti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 01:30 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da 8 kişinin ölümüyle alakalı şüpheli kendisini gören çobana "Ben bu köydenim" demiş

        Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi silahla katlettikten sonra gasbettiği araçla Eskişehir’e kaçan şüpheli Arif Sefa Ö. (28) yakalandı. Şüphelinin Kuyucak Mahallesi'nde aracı gasbetmeden önce kendisini fark eden çobana "Feneri tutma, ben bu köylüyüm" diyerek izini kaybettirmeye çalıştığı ortaya çıkarken, otomobilin içinde bulunan pompalı tüfek ise dikkat çekti.

        Afyonkarahisar’daki kan donduran olayın ardından Eskişehir istikametine kaçan Arif Sefa Ö., rotasını Seyitgazi kırsalına çevirdi. Şüphelinin gasbettiği ilk araç, Taşlık Mahallesi yakınlarında tarlalık alanda çamura saplandı. Aracı burada terk etmek zorunda kalan şüpheli, yaya olarak izini kaybettirmeye çalıştı. Bölgede kaçışını sürdüren şüpheli, Kuyucak Mahallesi’ne geçerek Recep Özçimen’e ait 26 NZ 187 plakalı hafif ticari aracı yeniden gasbetti. Jandarma ve polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda şüpheli, Kuyucak Mahallesi’nden fazla uzaklaşamadan EskişehirAfyonkarahisar yolu üzerinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde ve kaçış güzergahında yapılan incelemelerde, şüphelinin kullandığı aracın sağ ön yolcu koltuğu üzerinde pompalı tüfek net bir şekilde yer aldı.

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        Kendisini gören çobana "Ben bu köylüyüm" demiş

        Gasp olayının gece saatlerinde Kuyucak Mahallesi’nde gerçekleştiği, mahalledeki bir çobanın karanlıkta hareketlilik sezip el feneri tutmasıyla şüpheliyle yüz yüze geldiği öğrenildi. Çobanın dikkatini dağıtmak ve şüphe çekmemek için oldukça soğukkanlı bir şekilde "Feneri tutma, ben bu köylüyüm" yalanını söyleyen şüphelinin, bu sayede kısa süreliğine zaman kazanmaya çalıştığı belirtildi.

        "Anahtarı minderin altına bırakmış, nasıl bulduysa alıp gitmiş"

        Aracı gasp edilen Recep Özçimen’in kardeşi Ethem Özçimen, yaşanan şoku anlattı. Köylerinde bugüne kadar böyle bir suçla hiç karşılaşmadıklarını belirten Ethem Özçimen, şu ifadeleri kullandı:

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        "Adam arabayı kapının önünden, yol üstünden almış götürmüş. Kardeşim misafirliğe oturmaya gitmiş ve aracın anahtarını minderin altına bırakmış. Daha önce köyümüzde böyle olaylar hiç olmamıştı. Adamı biz görmedik ama çoban görmüş. Çoban adama fener tutunca, o da 'Feneri tutma, ben bu köylüyüm' demiş. Nasıl bulduysa anahtarı bulmuş ve alıp gitmiş. Zaten kardeşim de hep anahtarı öyle bırakır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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