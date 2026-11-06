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        Eskişehir'de fahiş fiyat ve etiket denetimi

        Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü denetim personelleri tarafından 15 Kasım 2026 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen denetimlerde, tüketici hakları ve haksız fiyat artışları incelendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:58 Güncelleme:
        Eskişehir'de fahiş fiyat ve etiket denetimi

        Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü denetim personelleri tarafından 15 Kasım 2026 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen denetimlerde, tüketici hakları ve haksız fiyat artışları incelendi.

        Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü denetim personelleri, tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirdiği eş zamanlı denetimlerin haftalık bilançosunu açıkladı. Son bir haftada yürütülen çalışmalarda fahiş fiyat ve etiket aykırılıklarına geçit verilmedi. Eskişehir genelinde yürütülen saha çalışmalarında, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında fiyat etiketi, kasaraf fiyat uyuşmazlığı ve tarife denetimleri yapıldı. Kasaraf uyuşmazlığı kapsamında toplam 43 firmaya ait 2 bin 320 ürün, haksız fiyat artışı kapsamında 12 firmada 60 ürün denetlendi. Yapılan denetimler neticesinde mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 198 bin 650 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışı yaptığı belirlenen firmalarla ilgili hazırlanan evraklar ise nihai yasal değerlendirmenin yapılması amacıyla Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildi. Ekiplerin kent genelindeki denetimlerini aralıksız sürdüreceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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