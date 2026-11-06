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        Katil zanlısının yakalanma anı kamerada

        Afyonkarahisar'da 8 kişinin katil zanlısı olarak aranan Arif Sefa Ö'nün, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalanma anına ait görüntülere ulaşıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 10:21 Güncelleme:
        Katil zanlısının yakalanma anı kamerada

        Afyonkarahisar'da 8 kişinin katil zanlısı olarak aranan Arif Sefa Ö'nün, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalanma anına ait görüntülere ulaşıldı.

        Afyonkarahisar'da 8 kişiyi silahla öldürdükten sonra kaçan zanlının gasp ettiği kırmızı renkli araç, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Taşlık Mahallesi'nde çamura saplanmış halde bulunmuş, araçta mühimmat ele geçirilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için saatlerce çalışma sürdürülmüştü. Dron destekleri çalışmalar sonucu zanlının Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanma anları kameralara yansıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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