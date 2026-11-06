Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Anadolu Üniversitesi 'V. Yükseköğretimde Araştırma Ekosistemi ve Yönetişim Çalıştayı'na katıldı

        Anadolu Üniversitesi 'V. Yükseköğretimde Araştırma Ekosistemi ve Yönetişim Çalıştayı'na katıldı

        Anadolu Üniversitesi üniversitesanayi iş birliğinin geliştirilmesi ve yükseköğretimde araştırma yönetimine yönelik iyi uygulamaların paylaşılması amacıyla düzenlenen "V. Yükseköğretimde Araştırma Ekosistemi ve Yönetişim Çalıştayı"na katıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 09:56 Güncelleme:
        Anadolu Üniversitesi 'V. Yükseköğretimde Araştırma Ekosistemi ve Yönetişim Çalıştayı'na katıldı

        Anadolu Üniversitesi üniversitesanayi iş birliğinin geliştirilmesi ve yükseköğretimde araştırma yönetimine yönelik iyi uygulamaların paylaşılması amacıyla düzenlenen "V. Yükseköğretimde Araştırma Ekosistemi ve Yönetişim Çalıştayı"na katıldı.

        Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde Konya'da gerçekleştirilen çalıştayda Anadolu Üniversitesini ARİNKOM Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Yöneticisi Öğr. Gör. Dr. Rabia Taş temsil etti. Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) ÜniversiteSanayi İşbirliği Eylem Planı çerçevesinde düzenlenen çalıştayda, üniversitesanayi iş birliğinin güçlendirilmesi, araştırma yönetiminde iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ve öncelikli sektörlerde yeni iş birliği imkanlarının geliştirilmesi ele alındı.

        REKLAM

        Araştırma ve yenilik ekosisteminin geliştirilmesi ele alındı

        Üniversite yöneticileri, araştırma yönetimi birimleri, teknoloji transfer ofisleri, teknoparklar, kamu kurumları ve sanayi temsilcilerini bir araya getiren çalıştayda; kurumsal yönetişim modelleri, bölgesel kalkınma, veri temelli performans izleme, araştırma altyapılarının ortak kullanımı, fikrî ve sınai mülkiyet hakları ile araştırma çıktılarının ticarileştirilmesi konuları değerlendirildi.

        İki gün süren programda ayrıca savunma sanayisi, sağlık ve tarımda dijital dönüşüm alanlarındaki iş birliği fırsatları, uluslararası araştırma ve yenilik ekosistemleri ile sanayi odaklı lisansüstü eğitim başlıkları ele alındı. Teknoloji transfer ofisleri ve teknoparkların üniversitesanayi iş birliğindeki rolleri, ulusal ve uluslararası finansman mekanizmaları ve araştırma sonuçlarının ekonomik ve toplumsal değere dönüştürülmesine yönelik yaklaşımlar da katılımcılarla paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da 8 kişinin ölümüyle alakalı şüpheli kendisini gören çobana...
        Afyonkarahisar'da 8 kişinin ölümüyle alakalı şüpheli kendisini gören çobana...
        Afyonkarahisar'da 8 kişiyi pompalı tüfekle öldürdü, Eskişehir'de yakalandı...
        Afyonkarahisar'da 8 kişiyi pompalı tüfekle öldürdü, Eskişehir'de yakalandı...
        Afyonkarahisar'da 8 kişiyi pompalı tüfekle öldürdü, Eskişehir'de yakalandı...
        Afyonkarahisar'da 8 kişiyi pompalı tüfekle öldürdü, Eskişehir'de yakalandı...
        8 kişiyi katleden saldırgana vatandaşlardan tepki Katil zanlısı sağlık kont...
        8 kişiyi katleden saldırgana vatandaşlardan tepki Katil zanlısı sağlık kont...
        GÜNCELLEME 2 - Afyonkarahisar'da silahla 8 kişiyi öldüren, 1 kişiyi ağır ya...
        GÜNCELLEME 2 - Afyonkarahisar'da silahla 8 kişiyi öldüren, 1 kişiyi ağır ya...
        Afyonkarahisar'daki 8 kişiyi öldüren zanlı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hast...
        Afyonkarahisar'daki 8 kişiyi öldüren zanlı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hast...