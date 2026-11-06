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        Deneyimle İnovasyon buluşmalarının ikincisi yapay zekâya odaklandı

        Anadolu Üniversitesinde farklı disiplinlerden araştırmacıları bir araya getirerek ortak çalışma alanları oluşturmayı ve proje fikirlerini geliştirmeyi amaçlayan "Deneyimle İnovasyon" buluşmalarının ikincisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 10:06 Güncelleme:
        Deneyimle İnovasyon buluşmalarının ikincisi yapay zekâya odaklandı

        Anadolu Üniversitesinde farklı disiplinlerden araştırmacıları bir araya getirerek ortak çalışma alanları oluşturmayı ve proje fikirlerini geliştirmeyi amaçlayan "Deneyimle İnovasyon" buluşmalarının ikincisi gerçekleştirildi.

        ARİNKOM TTO tarafından Anadolu Üniversitesi Yapay Zekâ Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle düzenlenen etkinlik ANAÇ’ta yapıldı. Buluşmada araştırmacıların proje fikirleri, yapay zekâya uygunlukları ve teknik açıdan uygulanabilirlikleri doğrultusunda değerlendirildi.

        Araştırmacılar arasında disiplinler arası iş birliği hedefleniyor

        Etkinliğin açılış konuşmasını yapan ARİNKOM TTO Yönetici Yardımcısı Mehmet Hakan Dağ, "Deneyimle İnovasyon" buluşmalarının Anadolu Üniversitesindeki araştırma imkanlarını ve farklı alanlardaki uzmanlıkları bir araya getirmek amacıyla başlatıldığını belirtti. Dağ buluşmaların araştırmacıların kendi çalışma alanlarıyla üniversitedeki diğer uzmanlık alanları arasında bağlantı kurmasına, ortak araştırma konuları belirlemesine ve bu konuları proje önerilerine dönüştürmesine katkı sağlamasını hedeflediklerini ifade etti. Yapay Zekâ Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen ikinci buluşmanın ardından etkinliklerin farklı araştırma birimleriyle sürdürülmesinin planlandığını aktardı.

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        Yapay Zekâ Uygulama ve Araştırma Merkezinin çalışmaları tanıtıldı

        Açılış konuşmasının ardından Anadolu Üniversitesi Yapay Zekâ Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Özer Çelik, Merkezin kuruluş amacı, çalışma alanları ve araştırmacılara sunabileceği destekler hakkında bilgi verdi. Merkezin yapay zekâ alanındaki bilimsel araştırmaları güçlendirmeyi, yapay zekâ destekli eğitim uygulamaları geliştirmeyi ve kamu kurumları ile özel sektörün ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeyi amaçladığını belirten Doç. Dr. Çelik araştırma ve eğitim faaliyetlerini tanıttı.

        Doç. Dr. Çelik araştırma süreçlerinde ihtiyaç duyulabilecek verilerin hazırlanması ve etiketlenmesi, uygun yöntemlerin belirlenmesi, modellerin geliştirilmesi ve sonuçların değerlendirilmesi gibi teknik destek alanlarına değindi.

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        Proje fikirleri teknik açıdan değerlendirildi

        Etkinlik kapsamında düzenlenen atölyede katılımcılar, proje fikirlerini ön değerlendirme kartları aracılığıyla ele aldı. Her bir fikir için ihtiyaç duyulan veri, yöntem, uzmanlık ve teknik altyapı belirlenirken başarı ölçütleri ve muhtemel riskler de değerlendirildi. Çalışma sonunda pilot uygulamayla sınanabilecek fikirler ile araştırma sorusu, veri veya yöntem bakımından geliştirilmesi gereken öneriler için izlenebilecek sonraki adımlar görüşüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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