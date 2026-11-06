Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri ESÖGÜ Tıp Fakültesi'nde 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası coşkusu Tedavi gören çocuklar için moral etkinlikleri düzenlendi ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy; "En büyük şifa kaynağı sevgi, moral ve güçlü bir dayanışmadır"

        ESÖGÜ Tıp Fakültesi'nde 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası coşkusu Tedavi gören çocuklar için moral etkinlikleri düzenlendi ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy; "En büyük şifa kaynağı sevgi, moral ve güçlü bir dayanışmadır"

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı'nın ev sahipliğinde, 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla tedavi gören çocuklar için moral etkinlikleri düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 12:34 Güncelleme:
        ESÖGÜ Tıp Fakültesi'nde 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası coşkusu Tedavi gören çocuklar için moral etkinlikleri düzenlendi ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy; "En büyük şifa kaynağı sevgi, moral ve güçlü bir dayanışmadır"

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı’nın ev sahipliğinde, 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla tedavi gören çocuklar için moral etkinlikleri düzenlendi.

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı’nın ev sahipliğinde, 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla tedavi gören çocuklar için moral etkinliği gerçekleştirildi. Doktor Mustafa Çamkoru Ortaokulu öğrenci ve velilerinin de katıldığı programda, şarkıların söylendiği, tiyatro gösterimi ve masal anlatımının yapıldığı renkli gösterilerle çocukların yüzü güldürüldü.

        REKLAM

        "En büyük şifa kaynağı sevgi, moral ve güçlü bir dayanışmadır"

        Programın açılışında konuşan ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, löseminin uzun ve sabır isteyen bir süreç olduğuna dikkat çekerek, "Bugün burada sadece bir takvim haftasını anmak için değil, minik yüreklerin gösterdiği kocaman mücadeleye ortak olmak, umudu büyütmek ve evlatlarımızın tebessümüne vesile olmak için bir aradayız. Tıbbın sunduğu imkânların ötesinde bu mücadeledeki en büyük şifa kaynağı sevgi, moral ve güçlü bir dayanışmadır" dedi.

        "Amacımız çocukların sosyal hayattan kopmaması"

        Etkinlikte konuşan Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Hematopoetik Kök Hücre Nakli Ünite Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Zeynep Canan Özdemir ise çocukların hastane sürecinde sosyal hayattan kopmamalarının önemine değinerek şu ifadelere yer verdi:

        REKLAM

        "Bildiğiniz gibi lösemi tedavi edilmesi zor bir süreç. Ancak çocuklarımız ve ailelerimiz o kadar güçlüler ki birbirlerine kenetlenerek bu süreci atlatmaya çalışıyorlar. Bizim amacımız sadece tedavi etmek değil, onların birer çocuk gibi hayatlarına devam etmelerini sağlamak. Hastane sınıfındaki öğretmenlerimizin desteğiyle eğitimlerini sürdürüyor, uygun şartlarda oyun oynamalarına imkân tanıyoruz. Lösemi çocukların bir kimliği değildir; onlar umutlarıyla yaşamaya devam eden kocaman yürekli ve çok cesur çocuklardır."

        Müzikler ve renkli gösterilerle coşku dolu anlar

        Etkinlik kapsamında üniversite bünyesindeki kulüpler ve gönüllü ekipler sahne alarak çocuklara neşe dolu anlar yaşattı. Programda, gençlerin müzik konserleri ve tiyatro gösterilerinin yanı sıra Atölye Sobe ekibi, Eskişehir'in Masalcıları ekibi ve sahne alarak şarkılar seslendiren Seda Meriç çocukların mutluluğuna ortak oldu.

        REKLAM

        Hastanede gerçekleştirilen etkinliğe ESOGÜ Rektör Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Hematopoetik Kök Hücre Nakli Ünite Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Zeynep Canan Özdemir, hastane yönetimi, sağlık personeli, öğretmenler, aileler ve çocuklar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!

        Benzer Haberler

        Odunpazarı Belediyesi'nden 71 Evler'de kapsamlı yol çalışması
        Odunpazarı Belediyesi'nden 71 Evler'de kapsamlı yol çalışması
        Eskişehir'de fahiş fiyat ve etiket denetimi
        Eskişehir'de fahiş fiyat ve etiket denetimi
        Eskişehir'deki halı sahadan Barselona'daki Şampiyonlar Ligi'ne
        Eskişehir'deki halı sahadan Barselona'daki Şampiyonlar Ligi'ne
        Eskişehir'de 48 sağlık personeline temel yenidoğan bakımı eğitimi verildi
        Eskişehir'de 48 sağlık personeline temel yenidoğan bakımı eğitimi verildi
        Çocukluk hayalini gerçekleştirdi, 57 yaşında üniversite öğrencisi oldu Ayşe...
        Çocukluk hayalini gerçekleştirdi, 57 yaşında üniversite öğrencisi oldu Ayşe...
        Katil zanlısının yakalanma anı kamerada
        Katil zanlısının yakalanma anı kamerada