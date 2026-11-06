Odunpazarı Belediyesi'nden 71 Evler'de kapsamlı yol çalışması

Odunpazarı Belediyesi, 71 Evler Mahallesi’nde yol bakım, onarım, asfalt serimi ve kaldırım düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Mahallede 26 sokakta toplam 33 bin 600 metrekarelik yol alanı ile 7 bin 300 metrekarelik tretuvar alanında çalışma yürütülüyor. 71 Evler Mahallesi’ne giden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 71 Evler Mahallesi’nde yolların yenilenmesi ve kaldırımların düzenlenmesi için çalışmalarına devam ediyor. Mahalle genelinde 26 sokağı kapsayan çalışmalar çerçevesinde 33 bin 600 metrekare yol alanında, 7 bin 300 metrekare tretuvar alanında düzenleme gerçekleştiriliyor. Ekipler, asfalt seriminin yanı sıra yol bakım ve onarım çalışmalarını da titizlikle yürütüyor.

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Daha güvenli ve konforlu ulaşım

71 Evler Mahallesi’ne giden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, devam eden yol çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Çalışmaların önemine dikkat çeken Başkan Kurt, mahallelerin ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini belirtti. Çalışmaların hemşehrilerinin günlük yaşamını kolaylaştırmayı hedeflediğini ifade eden Başkan Kurt, "71 Evler Mahallemizde devam eden yol çalışmalarımızı yerinde inceledik. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz asfalt serimi, yol bakım ve onarımı ile kaldırım düzenlemelerini sürdürüyor. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını biliyoruz. Hemşehrilerimizin daha güvenli ve konforlu yollarda ulaşım sağlaması için çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.