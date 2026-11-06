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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir GSB okul sporları güreş il birinciliği tamamlandı

        Eskişehir GSB okul sporları güreş il birinciliği tamamlandı

        Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (GSB) tarafından düzenlenen Okul Sporları Gençler AB Erkek Grekoromen ve Serbest Stil Güreş İl Birinciliği müsabakaları gerçekleştirildi. Şehit Anıl Gül Spor Salonu Güreş Antrenman Salonu'nda yapılan müsabakalarda öğrenci sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti. Eskişehir GSB, müsabakalara katılan tüm sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 13:36 Güncelleme:
        Eskişehir GSB okul sporları güreş il birinciliği tamamlandı

        Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (GSB) tarafından düzenlenen Okul Sporları Gençler AB Erkek Grekoromen ve Serbest Stil Güreş İl Birinciliği müsabakaları gerçekleştirildi. Şehit Anıl Gül Spor Salonu Güreş Antrenman Salonu’nda yapılan müsabakalarda öğrenci sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti. Eskişehir GSB, müsabakalara katılan tüm sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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