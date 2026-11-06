Vali Dr. Erdinç Yılmaz'dan Cemal Ererdi Anaokulu'na ziyaret

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, kendisini makamında ziyaret ederek okullarına davet eden Cemal Ererdi Anaokulu öğrencilerine iadei ziyarette bulundu.

Geçtiğimiz günlerde minik öğrencilerin ilettiği daveti kırmayan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Cemal Ererdi Anaokulu’nu ziyaret etti. Ziyaret kapsamında okulun sınıflarını ve bahçesini gezen Vali Yılmaz, miniklerin çevre bilinci oluşturmak adına hazırladıkları projeleri yerinde inceledi.

Öğrenciler, iklim değişikliği, doğanın korunması ve sürdürülebilir bir gelecek konularında okul bahçesinde ve bina içerisinde hayata geçirdikleri uygulamaları Vali Yılmaz’a anlattı.