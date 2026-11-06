Trafoda akıma kapılan 25 yaşındaki işçi yaralandı

Eskişehir’de elektrik trafosunda meydana gelen patlama sonucu akıma kapılan 25 yaşındaki işçi yaralandı.

Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan Sanayi Sitesi’ndeki Elazığ Sokak üzerindeki bir trafoda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafo içinde çalışma yaptığı iddia edilen 25 yaşındaki elektrik işçisi Ö.Ş., elektrik akımına kapılarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Vücudunda yanıklar oluştuğu öğrenilen yaralı işçi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi yanık merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.