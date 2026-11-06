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        Trafoda akıma kapılan 25 yaşındaki işçi yaralandı

        Eskişehir'de elektrik trafosunda meydana gelen patlama sonucu akıma kapılan 25 yaşındaki işçi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 13:50 Güncelleme:
        Trafoda akıma kapılan 25 yaşındaki işçi yaralandı

        Eskişehir’de elektrik trafosunda meydana gelen patlama sonucu akıma kapılan 25 yaşındaki işçi yaralandı.

        Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan Sanayi Sitesi’ndeki Elazığ Sokak üzerindeki bir trafoda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafo içinde çalışma yaptığı iddia edilen 25 yaşındaki elektrik işçisi Ö.Ş., elektrik akımına kapılarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

        Vücudunda yanıklar oluştuğu öğrenilen yaralı işçi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi yanık merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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