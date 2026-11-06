Tartıştığı kadını tabancayla yaralayan şüpheli silahıyla yakalandı

Odunpazarı ilçesinde bir apartman önünde kadın A.B. ile erkek E.Ç. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce E.Ç., ateş açarak A.B.'yi ayağından yaraladı. Hayati tehlikesi bulunmayan kadın hastanede tedavi altına alındı. Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü detaylı çalışmalar sonucunda şüpheli E.Ç., olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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