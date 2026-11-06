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        Eskişehir'de kız arkadaşını silahla yaralayan şüpheli yakalandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kız arkadaşını silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 14:34 Güncelleme:
        Eskişehir'de kız arkadaşını silahla yaralayan şüpheli yakalandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kız arkadaşını silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Gökmeydan Mahallesi Duygu Sokak'taki bir apartmanın girişinde E.Ç. (46) ile kız arkadaşı A.B. (34) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç, yanındaki tabancayla A.B'ye ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan A.B, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

        Olayın ardından kaçan şüpheli E.Ç. Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma ve Suç Önleme ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

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        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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