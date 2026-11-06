Eskişehir İl Halk Kütüphanesinde drama atölyesi düzenlendi

Atölyede öğrenciler, drama etkinlikleri aracılığıyla keyifli bir öğrenme ortamında bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan Kütüphanelerde İşbirliği Protokolü kapsamında atölye düzenlendi.

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