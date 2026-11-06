Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda yenileme çalışmaları sürüyor
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda devam eden yenileme ve modernizasyon çalışmalarını yerinde inceledi.
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu’nda devam eden yenileme ve modernizasyon çalışmalarını yerinde inceledi.
Eskişehir’de spor altyapısının güçlendirilmesi ve sporculara daha modern imkânlar sunulması amacıyla Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu’nda yürütülen yenileme ve modernizasyon çalışmaları devam ediyor. Tesis alanında yürütülen faaliyetler ve antrenman salonlarının son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Kalın, sporculara daha modern imkânlar sunmak amacıyla çalışmaların kesintisiz sürdüğünü belirtti.
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