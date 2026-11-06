Eskişehir'de öğrencilere Organ Bağışı Eğitimi

Eskişehir’de, 39 Kasım Ulusal Organ Bağışı Haftası dolayısıyla liselerde düzenlenen farkındalık eğitimleri gerçekleştirildi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü kapsamında Yunus Emre Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Fatma Günay, Habib Edip Törehan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şehit İlker Karter Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle bir araya geldi. Benzer şekilde, Eskişehir Şehir Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Funda Günaydın ise TOKİ Şehit İsmail Tetik Anadolu Lisesi ve Gazi Yakup Satar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitimler verdi. Gerçekleştirilen buluşmalarda öğrencilere organ ve doku bağışının önemi, yasal ve tıbbi bağış süreçleri ile organ naklinin hayata tutunmayı bekleyen hastalar için taşıdığı hayati rol detaylı bir şekilde aktarıldı.Toplumsal duyarlılığın artırılmasının hedeflendiği eğitimlerde, organ bağışının bir hayat kurtarma vesilesi olduğu vurgulanırken, gençlerin bu konuda bilinçlenmesinin geleceğimiz açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.