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        Eskişehir'de 20 yıl önce kaybolan kişinin öldürüldüğü şüphesiyle 10 sanığın yargılanması sürüyor

        Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde 2006 yılında kaybolduktan sonra kendisinden haber alınamayan Hamdi Karakuş'un öldürüldüğü şüphesiyle 8'i tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 17:34 Güncelleme:
        Eskişehir'de 20 yıl önce kaybolan kişinin öldürüldüğü şüphesiyle 10 sanığın yargılanması sürüyor

        Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde 2006 yılında kaybolduktan sonra kendisinden haber alınamayan Hamdi Karakuş'un öldürüldüğü şüphesiyle 8'i tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanıklar E.A, G.A, İ.K, M.K, M.Ö, S.A, Ü.A ve Ü.Ö, tutuksuz sanıklar F.G. ve R.K. ile taraf avukatları hazır bulundu.

        Sanıklar, önceki savunmalarını tekrar ederek beraat talebinde bulundu.

        Taraf avukatlarının beyanlarının ardından tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 11 Aralık'a erteledi.

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        - ⁠"Karakuş'un akıbeti hakkında mücadelemiz devam edecek"

        Karakuş ailesinin avukatı İsmail Doğancan Çıra, duruşmanın ardından gazetecilere, dinlenmeyen tanıkların bir sonraki celsede dinleneceklerini söyledi.

        Bugün dinlenen tanıklardan M.Ö'nün Karakuş'u 2022-2023 yıllarında gördüğünü iddia ettiğini anlatan Çıra, şöyle konuştu:

        "Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gördüğünü, deterjan işi yaptığını ve oturup yemek yediklerini söyledi. Tanık, Karakuş'un farklı kimlik taşıdığını, ailesine ve köydekilere acı çektirmek için köyüne gitmediği gibi hayatın olağan akışına aykırı iddiada bulundu. Hamdi Karakuş'un akıbeti hakkında mücadelemiz devam edecek. Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmaları için savunma makamı olarak elimizden geleni yapacağız. Yargıya ve Türk adaletine güveniyoruz. Takdir yüce Türk yargısındır."

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        -⁠ ⁠Olay

        Günyüzü ilçesinin kırsal Çardaközü Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk babası Hamdi Karakuş'un 42 yaşındayken 1 Nisan 2006'da ortadan kaybolmasıyla ilgili o dönem çeşitli arama çalışmaları yürütülmüş, Eskişehir Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) oluşturduğu özel ekip tarafından yaklaşık 3 yıl önce yeniden inceleme başlatılmıştı.

        Ekiplerin yürüttüğü çalışmada Karakuş'un kaybolduğu tarihten bir yıl önce mahalleden bazı kişilerle problem yaşadığı ve darbedildiği belirlenmiş, kavganın yaşandığı dönemde olay yerinde ele geçirilen tüfeğe ait plastik kabzadaki incelemede Karakuş'a ait DNA izleri tespit edilmişti. Soruşturma neticesinde JASAT ekipleri tarafından, Hamdi Karakuş'un öldürüldüğü şüphesiyle 12 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

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        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanmış, 2'si adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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