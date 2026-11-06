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        Ehliyet sınavında kopya şebekesine operasyon

        Eskişehir'de ehliyet sınavında kablosuz kamera ve gizli kulaklık düzenekleriyle kopya çekilmesini organize eden şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 18:18 Güncelleme:
        Ehliyet sınavında kopya şebekesine operasyon

        Eskişehir'de ehliyet sınavında kablosuz kamera ve gizli kulaklık düzenekleriyle kopya çekilmesini organize eden şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ehliyet sınavlarında organize kopya çekilmesini sağlayan suç şebekesine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Sınav anında üzerlerinde özel kopya düzeneği tespit edilen 2 şüpheli ile sınav binası çevresinde organizasyonu yöneterek kamera görüntüleri üzerinden soruları yanıtlayan 6 şüpheli olmak üzere toplam 8 kişi suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve bulundukları adreslerde yapılan aramalarda 4 adet WiFi cihazı, 3 adet kamera düzeneği, 4 adet kulak içi gizli kulaklık ve 10 adet cep telefonu ele geçirildi. 6114 Sayılı Kanuna Muhalefet suçu kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Emniyet yetkilileri, ilin huzur ve güvenliği için benzer çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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