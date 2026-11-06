GÜNCELLEME - Eskişehir'de kız arkadaşını silahla yaralayan zanlı tutuklandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan A.B, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Gökmeydan Mahallesi Duygu Sokak'taki apartmanın girişinde E.Ç. (46) ile kız arkadaşı A.B. (34) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.