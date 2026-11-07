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        Yunus Emre Yurdu personelinden yangın tatbikatı

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Eskişehir Yurt Müdürlüğü bünyesindeki Yunus Emre Yurdu personeline yönelik yangın eğitimi ve uygulamalı yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 10:46 Güncelleme:
        Yunus Emre Yurdu personelinden yangın tatbikatı

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Eskişehir Yurt Müdürlüğü bünyesindeki Yunus Emre Yurdu personeline yönelik yangın eğitimi ve uygulamalı yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

        Acil durumlara karşı hazırlıklı olunması amacıyla düzenlenen programda, personele ilk olarak yangın anında doğru hareket tarzları, tahliye adımları ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı teorik olarak anlatıldı. Eğitimin ardından yurt bahçesinde kontrollü şekilde yangın tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği çıkan yangına müdahale eden ekipler, aldıkları bilgiler doğrultusunda söndürme işlemlerini başarıyla tamamladı.

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