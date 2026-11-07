Hükümlülere yönelik 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' eğitimi verildi

"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eğitimde, uzman personeller tarafından şiddetin tanımı, türleri, yasal yaptırımlar ve toplumsal etkileri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Hükümlülerin farkındalık düzeyini artırmayı amaçlayan program, sorucevap bölümünün ardından sona erdi.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından, Eskişehir 2 No’lu Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlülere yönelik eğitim programı düzenlendi.

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