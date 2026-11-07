Eskişehir'de otomobil bisikletle çarpıştı: 1 çocuk yaralandı

Kaza, Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Bilgin Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobilin bisiklet ile çarpışması sonucu bisikletten düşen çocuk yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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