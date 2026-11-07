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        Eskişehir'de otomobil bisikletle çarpıştı: 1 çocuk yaralandı

        Eskişehir'de otomobilin bisiklet ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 çocuk yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 19:00 Güncelleme:
        Eskişehir'de otomobil bisikletle çarpıştı: 1 çocuk yaralandı

        Eskişehir'de otomobilin bisiklet ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 çocuk yaralandı.

        Kaza, Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Bilgin Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobilin bisiklet ile çarpışması sonucu bisikletten düşen çocuk yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

        Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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