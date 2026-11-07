TFF 3. Lig: Eskişehirspor: 1 - Kepezspor: 0
Eskişehirspor, TFF 3. Lig'in 10. haftasında sahasında karşılaştığı Kepezspor'u 10 mağlup etti.
Eskişehirspor, TFF 3. Lig'in 10. haftasında sahasında karşılaştığı Kepezspor'u 10 mağlup etti.
Stat: Prof. Dr. Fethi Heper
Hakemler: Deniz Güven, Mert Altan Çakır, Ali Gün
Eskişehirspor: Bora Göymen, Abdulkadir Öksüz, Ertuğrul Kurtuluş, İsmail Kulet (Murat Şenel dk. 82), Sarper Çağlar, Ozan İsmail Koç, Tayfun Tatlı, Beykan Şimşek (Arda Okumuş dk. 90+2), Mert Başer (Fırat Sarı dk. 69), Atalay Yıldırım (Mehmet Bağlı dk. 69), Hasan Kaya (Osman Arslantaş dk. 82)
Kepezspor: Erten Ersu, Burak Karapınar, Fatih Kılıç, Turan Ali Demirci (Muhammed Emin Özkul dk. 90+2), Atakan Gündüz, Ergün Nazlı (Furkan Yazıcı dk. 81), Ender Aygören, Barışcan Altunbaş, Bahadır Gündoğdu, Abdurrahman Bayram (Oğuzhan Aydın dk. 55), Tolga Cevher
Gol: Hasan Kaya (dk. 20) (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Ertuğrul Kurtuluş, Abdulkadir Öksüz (Eskişehirspor), Bahadır Gündoğdu, Turan Ali Demirci, Fatih Kılıç (Kepezspor)
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