Beylikova'da öğrencilere sınavlarında Genç Ofis desteği

Beylikova İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen programında öğrenciler, Genç Ofis’te bir araya geldi. Öğrenciler program kapsamında ders tekrarı yaparak sınavlarına hazırlandı. Ders çalışmalarının yanı sıra sosyal etkinliklerin de yer aldığı programda öğrencilere ikramlarda bulunuldu. Etkinlik, İlçe Vaizi Ömer Baloğlu ve Manevi Danışman Muhammet Güngör koordinesinde gerçekleştirildi.

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