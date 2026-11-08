Trafikte ilerlemeye çalışan ambulansın peşine takıldılar
Eskişehir'de maç sonrası oluşan sıkışık trafikte, kendine yol açılan yolda ilerlemeye çalışan ambulansın peşine diğer araçlar takıldı.
Eskişehir’de maç sonrası oluşan sıkışık trafikte, kendine yol açılan yolda ilerlemeye çalışan ambulansın peşine diğer araçlar takıldı.
Eskişehirspor'un dün oynanan maçı sonrasında Atatürk Bulvarı'nda yoğunlaşan trafikte, ilerlemeye çalışan bir ambulans zor anlar yaşadı. Sıkışan trafikte bazı duyarlı sürücüler hemen sağa ve sola yanaşarak ambulansa koridor oluştururken, bazı sürücüler ise açılan yoldan faydalanarak ambulansın arkasından ilerlemeye çalıştı. Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.
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