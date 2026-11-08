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        Eskişehir'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Poomsae Turnuvası düzenlendi

        Eskişehir'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda Poomsae Turnuvası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 12:22 Güncelleme:
        Eskişehir'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Poomsae Turnuvası düzenlendi

        Eskişehir'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda Poomsae Turnuvası gerçekleştirildi.

        Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen turnuva, çok sayıda sporcunun katılımıyla yapıldı. Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu'nun ev sahipliğinde sporun disiplini ve birlik ruhuyla gerçekleştirilen müsabakalarda tatamiye çıkan sporcular, dereceye girebilmek için mücadele etti.

        Etkinlik sonrası değerlendirmede bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, turnuvada mücadele eden tüm sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Açıklamada ayrıca, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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