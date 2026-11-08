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        Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Azerbaycan'ın Zafer Günü mesajı

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden sağladığı 8 Kasım Zafer Günü'nü yayımladığı anlamlı mesajla kutladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 12:40 Güncelleme:
        Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Azerbaycan'ın Zafer Günü mesajı

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden sağladığı 8 Kasım Zafer Günü'nü yayımladığı anlamlı mesajla kutladı.

        Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Azerbaycan'ın Karabağ'da elde ettiği tarihi zaferin ve toprak bütünlüğünü tam olarak tesis edişinin yıl dönümü münasebetiyle sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Sözlerine şair Ahmed Cavad'ın "Azerbaycanım" şiiriyle başlayan Vali Yılmaz, Karabağ zaferinin Türk dünyası için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

        Zaferin arka planındaki sarsılmaz iradeye dikkat çeken Vali Yılmaz, mesajında şu ifadeleri kullandı:

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        "Kardeş Azerbaycan'ın vatan toprağı Karabağ'da kazandığı muazzam zaferin gururunu, 'Tek Millet, İki Devlet' şiarıyla yüreğimizde taşıyoruz. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tam olarak tesis edişinin yıl dönümünde, 8 Kasım Zafer Günü kutlu olsun! Bu zafer; bir milletin asırlardır sönmeyen bağımsızlık ateşinin, vatan sevdasına adanmış yüreklerin ve sarsılmaz bir iradenin zaferidir. Ahmed Cavad'ın dizelerinde hüzünle dile gelen o derin vatan hasreti, 44 günlük Vatan Savaşı'nda Şuşa'da dalgalanan bayrakla abideleşmiş; 2023 yılında ülkenin her karışında sağlanan tam egemenlikle nihai tacına kavuşmuştur."

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        "Kaderimiz ve kederimiz bir"

        Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarihî bağlara ve omuz omuza duruşa değinen Vali Erdinç Yılmaz, "Tarih boyunca kaderi ve kederi bir olan Türkiye ve Azerbaycan; Çanakkale'de, Bakü'nün kurtuluşunda ve Millî Mücadele'de nasıl yan yana durduysa, bugün de aynı ruh ve sarsılmaz kardeşlik bağlarıyla geleceğe yürümektedir. Karabağ'da yükselen her eser, yeniden inşa edilen her şehir ve huzurla yuvasına dönen her kardeşimiz, bu zaferin canlı birer timsalidir" açıklamasında bulundu.

        Vali Yılmaz mesajını, "Bu mukaddes zaferi Azerbaycan halkına ve gelecek nesillere miras bırakan başta Azerbaycan Muzaffer Ali Başkumandanı Sayın İlham Aliyev olmak üzere kahraman Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ni yürekten tebrik ediyorum. Canlarını vatan toprağına siper eden kardeş Azerbaycan'ın aziz şehitlerini rahmet ve minnetle anıyor, gazilerine sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyorum. Kardeş Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, bayrağı gururumuzdur. Yaşasın Azerbaycan! Yaşasın TürkiyeAzerbaycan kardeşliği!" cümleleriyle tamamladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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