Büyükşehir Senfoni Orkestrası'ndan 10 Kasım'a özel "Son Veda" konseri

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında bu hafta "Son Veda" isimli konserini gerçekleştirdi.

Orkestra şefi Kıvanç Tepe yönetiminde gerçekleştirilen konserde, besteci Fahir Atakoğlu’nun eserleri Kıvanç Tepe’nin orkestra düzenlemeleriyle seslendirildi. Cennet Türker’in metin yazarlığını, Şahan Gürkan’ın sahne kurgusunu üstlendiği eser, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamını ve Cumhuriyet tarihindeki yerini müzik ve sahne anlatımıyla sanatseverlerle buluşturdu.

Sanatseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleşen konserde VOX Ankara Oda Korosu da yer aldı. Solistler Ercan Irmak (ney), Onur Altıparmak (piyano), Eda Bingöl Gürkan (soprano), Leyla Ceren Koç (mezzosoprano) ve Şahan Gürkan (bariton) eserleri icra etti. Leyla Ceren Koç ve Şahan Gürkan’ın anlatıcılığını üstlendiği konserde, Ali Murat Erengül Mustafa Kemal Atatürk’ü, Leyla Ceren Koç Fikriye Hanım’ı, İpek İncekaş ise Zübeyde Hanım’ı canlandırdı. Orkestra, koro, solistler ve oyuncuların bir araya geldiği sahne kurgusuyla Atatürk’ün yaşamından kesitler izleyicilere aktarıldı.

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırasının anıldığı gece, cumhuriyetin hangi büyük mücadeleler ve idealler üzerine kurulduğunu bir kez daha hatırlatarak sanatseverlere duygu dolu anlar yaşattı. Unutulmaz konser, gecenin hazırlanmasında emeği geçen sanatçılara plaket takdim edilmesiyle sona erdi.

Öte yandan Senfoni Orkestrası'nın, 13 Kasım 2026 Cuma günü saat 20.00’de Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde orkestra şefi James Ross yönetiminde ve piyanist Oxana Shevchenko’nun solistliğinde yeni bir konserle sanatseverlerin karşısına çıkacağı bildirildi.