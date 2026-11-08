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        Eskişehir'de tombala oynarken suçüstü yakalanan 40 kişiye 464 bin TL ceza kesildi

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir binanın bodrum katında tombala oynatılmasına yönelik düzenlenen operasyonda, çatıdan kaçmaya çalışan 40 kişiye toplam 464 bin 110 TL idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 21:13 Güncelleme:
        Eskişehir'de tombala oynarken suçüstü yakalanan 40 kişiye 464 bin TL ceza kesildi

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir binanın bodrum katında tombala oynatılmasına yönelik düzenlenen operasyonda, çatıdan kaçmaya çalışan 40 kişiye toplam 464 bin 110 TL idari para cezası kesildi.

        Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerinin koordineli gerçekleştirdiği baskında, Odunpazarı ilçesindeki bir binanın bodrum katında yasadışı tombala oynatıldığı tespit edildi. Operasyon sırasında şahısların çatı katlarından kaçmaya çalıştığı ve oyun delillerinin kaçırılmaya çalışıldığı görüldü. Yapılan aramalarda çok sayıda masa, sandalye, çekiliş topları ve oyun kartı ele geçirildi. Suçüstü yakalanan 40 kişiye kişi başı 11 bin 604 TL olmak üzere toplam 464 bin 110 TL idari para cezası uygulanırken, M.G. ve R.Z. isimli şahıslar hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan temin etmek" suçundan adli işlem yapıldı. İş yerinin mühürlenmesi için de işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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