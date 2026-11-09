5. Doğan Avcıoğlu Ödülleri'nin kazananları açıklandı

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ve Tekin Yayınevi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Doğan Avcıoğlu Ödülleri’nin 2026 yılı kazananları belli oldu.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ve Tekin Yayınevi, Yön ve Devrim dergilerinin kurucusu, yazar ve düşünür Doğan Avcıoğlu’nun adını, eserlerini ve düşünce mirasını yaşatmak amacıyla düzenlediği ödüllerle Türkiye’nin bilim, düşünce ve kültür dünyasına katkı sunan isimleri bir araya getiriyor. Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Doğan Avcıoğlu Ödülleri, Avcıoğlu’nun toplumcu, kamucu ve planlı kalkınma anlayışını, eleştirel düşünce geleneğini ve aydınlanmacı mirasını gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor. 2026 yılı ödüllerinde bilimsel çalışmalarıyla Türkiye’nin tarihi, toplumsal ve siyasal birikimine katkı sunan akademisyenlerin yanı sıra edebiyat ve gazetecilik alanında iz bırakan isimler de ödüle değer görüldü.

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Bilim Onur Ödülü Yalçın Küçük’e

Doğan Avcıoğlu Bilim Onur Ödülü, 6 Nisan 2026’da yaşamını yitiren Prof. Dr. Yalçın Küçük’e verilecek. Osmanlı ve Türkiye’nin toplumsal, siyasal ve ekonomik yapısına ilişkin çalışmalarıyla sosyal bilimlerde özgün bir çizgi oluşturan Küçük; aydın hareketlerini, ideolojik akımları ve Türkiye’nin planlı kalkınma tartışmalarını ele alan eserleriyle ödüle layık görüldü. Akademik yaşamı boyunca bilimsel bilginin kitaplar, dergiler, toplantılar ve konferanslar aracılığıyla toplumla buluşmasına katkı sunan Küçük, baskı dönemlerinde üniversitelerde ve düşünce dünyasında eleştirel tutumunu koruması nedeniyle de Bilim Onur Ödülü’ne değer görüldü.

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Üç akademisyene bilim ödülü

Bilim Ödülleri bu yıl üç akademisyene verilecek. Dr. Ezgi Akyol, Osmanlı’da İlksel Birikim: Birinci Dünya Savaşı’nda Mülksüzleşme, Sermaye ve Devlet adlı çalışmasıyla ödüle layık görüldü. Akyol’un kitabı, Birinci Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı’da sermaye oluşumunu; küçük üreticilerin, kadınların ve gayrimüslim alt sınıfların mülksüzleşme süreçleri üzerinden ele alıyor. Çalışma, Türkiye’de devlet, sermaye ve toplumsal sınıflar arasındaki ilişkilerin tarihine getirdiği özgün bakışla öne çıkıyor.

Dr. Selman Saç, Fransa’nın Cumhuriyetçi Tarihi: Kuruluştan Uyuşmazlığa (17892025) adlı kitabıyla Bilim Ödülü’nün sahibi oldu. Fransa’da cumhuriyet düşüncesinin tarihi gelişimini ele alan çalışma, cumhuriyeti değişmez bir yönetim modeli olarak değil, çelişkiler, mücadeleler ve uzlaşmalarla sürekli yeniden şekillenen toplumsal ve siyasal bir pratik olarak inceliyor. Dr. Soner Kavuncuoğlu ise AsyaTipi Üretim Tarzı: Kavram, Uygulama Örnekleri ve Türkiye adlı kitabıyla ödüllendirildi. Marx ve Engels’in tartışmalarından başlayarak kavramın dünya düşünce tarihindeki gelişimini ve Türkiye’de 19651985 yılları arasında yürütülen tartışmaları inceleyen eser, tarihi maddeci tarih yazımına ve Türkiye’deki kuramsal tartışmalara katkısı nedeniyle ödüle değer görüldü.

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Mansiyon Ödülü Battal Niyazi Şahin’e

Mansiyon Ödülü, Battal Niyazi Şahin’in Cumhuriyet Anayasacılığının Doğuşu (1921 ve 1924 Anayasaları Açısından Karşılaştırmalı Bir İnceleme) adlı kitabına verilecek. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecini anayasal gelişmeler üzerinden ele alan eser, 1921 ve 1924 anayasalarını Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan siyasal, toplumsal ve ekonomik dönüşümler çerçevesinde karşılaştırıyor. Çalışma, anayasal gelişmeleri hukuki düzenlemelerin yanı sıra toplumsal mücadeleler ve değişen siyasal güç dengeleriyle birlikte değerlendirmesi nedeniyle mansiyon ödülüne layık görüldü.

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Saygı ödülüne Ataol Behramoğlu hak kazandı

Türk edebiyatının ve toplumcu şiir geleneğinin önemli isimlerinden şair, yazar ve çevirmen Ataol Behramoğlu, Saygı Ödülü’nün sahibi oldu. Nâzım Hikmet’in edebi mirasının geniş kitlelere ulaşmasına katkısı, toplumcugerçekçi şiire kazandırdığı yeni soluk ve şiiri toplumsal mücadele, eşitlik ve halk egemenliği düşüncesiyle buluşturan edebi ve aydın kimliği nedeniyle Behramoğlu’na Doğan Avcıoğlu Saygı Ödülü verilecek.

Jüri Özel Ödülü gazeteci İsmail Arı’ya

Doğan Avcıoğlu Jüri Özel Ödülü ise gazeteci İsmail Arı’ya verilecek. Kamu kaynaklarının kullanımı, siyasetsermaye ilişkileri, tarikat ve cemaat yapılanmaları ile kamu kurumlarındaki usulsüzlük iddialarına ilişkin araştırmalarıyla tanınan Arı, araştırmacı gazeteciliğe katkıları nedeniyle ödüle değer görüldü. Gazeteciliğin doğruluk, bağımsızlık ve kamu yararı ilkelerinden ödün vermeden çalışmalarını sürdürmesi, baskı ve tehditlere rağmen halkın haber alma hakkını savunması da ödül gerekçeleri arasında yer aldı.

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Ödüller 29 Kasım’da sahiplerini bulacak

Beşinci Doğan Avcıoğlu Ödülleri’nin ödül töreninde Bilim Onur Ödülü Prof. Dr. Yalçın Küçük’e; Bilim Ödülleri Dr. Ezgi Akyol, Dr. Selman Saç, Dr. Soner Kavuncuoğlu ve Battal Niyazi Şahin’e; Saygı Ödülü Ataol Behramoğlu’na; Jüri Özel Ödülü ise gazeteci İsmail Arı’ya verilecek. Ödül töreni, 29 Kasım Pazar günü Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak