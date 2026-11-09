Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz'dan Sivrihisar'ın 'Cittaslow' başarısına tebrik

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Sivrihisar ilçesinin Türkiye'nin 30'uncu 'Cittaslow' (Sakin Şehir) unvanını alarak Türkiye ikincisi olmasını yayımladığı mesajla kutladı.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Uluslararası Cittaslow Komitesi'nin değerlendirme ve puanlaması sonucunda Türkiye ikincisi olarak 'Sakin Şehir' unvanını alan Sivrihisar ilçesi için tebrik mesajı paylaştı. Geçmişte 4 yıl boyunca kaymakamlık yaptığı ilçenin başarısından gurur duyduğunu belirten Vali Yılmaz, tescilin Sivrihisar'ın tarihi ve kültürel değerlerinin uluslararası alanda karşılık bulduğunun bir göstergesi olduğunu vurguladı.

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Sivrihisar ilçesinin zengin birikimine dikkat çeken Vali Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sivrihisar'ın eşsiz tarihî mirasının, özgün mimarisinin, kültürel zenginliklerinin, geleneklerinin ve kendine has hayat kültürünün tescillenmesi, şehrimiz adına gurur verici bir kazanımdır. Bu unvan, yalnızca Sivrihisar'ın bugünkü değerlerini dünyaya tanıtmakla kalmayacak; binlerce yıllık geçmişinin, köklü medeniyet birikiminin, manevi mimarlarının ve tarihî dokusunun daha geniş kitlelerce tanınmasına, ilçemizin turizm potansiyelinin gelişmesine ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasına da önemli katkı sağlayacaktır. Bu başarıda emeği geçen başta Belediye Başkanı Habil Dökmeci olmak üzere belediye çalışanlarını, katkı sunan tüm kurum ve kuruluşları ve Sivrihisar'ın değerlerine sahip çıkan hemşehrilerimizi gönülden tebrik ediyorum."