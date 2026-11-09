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        Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde yeni dönem

        Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sivrihisar Devlet Hastanesinin altyapısını güçlendirmek amacıyla temin edilen modern Bilgisayarlı Tomografi cihazı hastaların kullanımına sunuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde yeni dönem

        Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sivrihisar Devlet Hastanesinin altyapısını güçlendirmek amacıyla temin edilen modern Bilgisayarlı Tomografi cihazı hastaların kullanımına sunuldu.

        Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sivrihisar Devlet Hastanesine kazandırılan yeni Bilgisayarlı Tomografi (BT) cihazı hizmete alınarak ilçenin sağlık altyapısına önemli bir katkı sağlandı. Eskişehir'de sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya ve vatandaşlarımızın modern sağlık teknolojilerine erişimini kolaylaştırmaya yönelik yatırımlar devam ediyor.

        Modern teknolojiyle daha hızlı ve etkin tanı

        Sağlık hizmetlerinde doğru ve zamanında teşhisin öneminden hareketle hizmete sunulan yeni tomografi cihazı, hastalıkların tanı ve değerlendirme süreçlerinde hekimlere önemli imkânlar sunacak. Vücudun farklı bölgelerinin ayrıntılı olarak görüntülenmesine imkan sağlayan bilgisayarlı tomografi teknolojisi sayesinde, hekimlerin gerekli gördüğü durumlarda hastaların tanı süreçlerinin daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Özellikle acil müdahale gerektiren durumlarda ve ayrıntılı görüntülemeye ihtiyaç duyulan hastalıkların değerlendirilmesinde önemli rol üstlenen bu teknoloji, hastanenin tanı görüntüleme kapasitesini güçlendireceği belirtildi.

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        Sağlık hizmeti için şehir merkezine gitme ihtiyacı azalacak

        Sivrihisar ilçesinin ve çevresindeki yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşların açısından büyük önem taşıyan bu yeni hizmetle birlikte, tomografi çekimi için Eskişehir şehir merkezindeki sağlık kuruluşlarına yönlendirilme ihtiyacının uygun vakalarda azaltılması amaçlanıyor. Böylece vatandaşların yaşadıkları bölgede sağlık hizmetlerine ulaşabilmeleri, tanı süreçlerinin daha kolay yürütülmesi ve ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerinden zamanında yararlanabilmeleri hedefleniyor. Özellikle yaşlı, hareket kısıtlılığı bulunan ve ulaşım güçlüğü yaşayan vatandaşlar açısından yerinde sunulan görüntüleme hizmetleri, sağlık hizmetlerine erişimde önemli kolaylıklar sağlayacak.

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        Sivrihisar Devlet Hastanesinin sağlık hizmeti kapasitesi güçleniyor

        Yeni tomografi cihazının hizmete alınmasıyla birlikte Sivrihisar Devlet Hastanesinin teknolojik altyapısı ve tanı görüntüleme imkanları güçlendi. Hastanede görev yapan hekimlerin tanı ve tedavi süreçlerini destekleyecek bu önemli gelişme, ilçemizde sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılmasına katkı sağlayacak. Acil sağlık hizmetlerinden poliklinik değerlendirmelerine kadar farklı alanlarda ihtiyaç duyulabilen bilgisayarlı tomografi incelemelerinin yerinde gerçekleştirilebilmesi, hastaların sağlık hizmetlerinden daha etkin şekilde yararlanmalarına imkân sunacak.

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        Her vatandaşa yerinde, erişilebilir ve nitelikli sağlık hizmeti

        Eskişehir İl sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü olarak yalnızca şehir merkezinde değil, ilçelerimizde de modern, güvenilir ve erişilebilir sağlık hizmetleri sunmak amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Sağlık tesislerimizin fiziki ve teknolojik altyapısını güçlendirerek vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine yaşadıkları yerde ulaşabilmelerini önceliklerimiz arasında görüyoruz. Sivrihisar Devlet Hastanemize kazandırılan yeni tomografi cihazının ilçemize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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