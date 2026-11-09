Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir Valisi Yılmaz'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

        Eskişehir Valisi Yılmaz'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 11:43 Güncelleme:
        Eskişehir Valisi Yılmaz'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yılmaz, mesajında, bazı ayrılıkların zaman geçse de özleminin geçmediğini, bazı insanların ise bir ömre değil bir milletin bütün yarınlarına sığdığını bildirdi.

        Cumhuriyet'in kurucusu, Milli Mücadele'nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde derin bir özlem, rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

        "10 Kasım sabahı saat 09.05'te aynı özlemde buluşan milyonlarca yürek. O an suskunluğumuzda derin bir hüzün, duruşumuzda sarsılmaz bir vefa vardır. Çünkü biz en zor zamanında milletine inanan, istiklalinden vazgeçmeyen, bir ülkenin geleceğini yeniden kuran eşsiz bir önderi anıyoruz. Eskişehir olarak bu özlemi şehrimizin hafızasında taşıdığı hatıralarla daha derinden hissediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en çok ziyaret ettiği illerden biri olan Eskişehir, onunla kurduğu güçlü bağı nesilden nesile yaşatmaktadır. Bu şehir için Atatürk, yalnızca tarih kitaplarında okunan bir isim değil, geçmişine onur, bugününe sorumluluk, yarınlarına istikamet veren büyük bir emanettir."

        REKLAM

        Yılmaz, mesajında "Bizlere düşenin hüznümüzü çalışmaya, minnetimizi hizmete, sevgimizi Cumhuriyetimizi daha da güçlendirecek eserlere dönüştürmektir. Akla ve bilime rehberlik tanıyan, milli birlik ve beraberliğimize sahip çıkan, her evladımızın geleceğe güvenle bakabildiği bir Türkiye için yılmadan çalışmaktır. Çünkü vefa, yalnızca geçmişi hatırlamak değil, bize emanet edilen geleceği korumaktır." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de inşaat işçilerinin kaldığı 3 katlı binada yangın çıktı Alevler...
        Eskişehir'de inşaat işçilerinin kaldığı 3 katlı binada yangın çıktı Alevler...
        Ankara-İstanbul seferini yapan YHT'de epilepsi krizi geçiren yolcu hastaney...
        Ankara-İstanbul seferini yapan YHT'de epilepsi krizi geçiren yolcu hastaney...
        Eskişehir'de 1 haftada 59 uyuşturucu şüphelisi yakalandı: 6 tutuklama
        Eskişehir'de 1 haftada 59 uyuşturucu şüphelisi yakalandı: 6 tutuklama
        Eskişehir'de Ulusal STEM Çalıştayı tamamlandı
        Eskişehir'de Ulusal STEM Çalıştayı tamamlandı
        Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde yeni dönem
        Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde yeni dönem
        5. Doğan Avcıoğlu Ödülleri'nin kazananları açıklandı
        5. Doğan Avcıoğlu Ödülleri'nin kazananları açıklandı