Eskişehir'de inşaat işçilerinin kaldığı 3 katlı binada yangın çıktı Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken yaralanan olmadı

Eskişehir'de inşaat işçilerinin ikamet ettiği 3 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, dün gece Tepebaşı ilçesine bağlı Muttalip Emirler Mahallesi Sarıcakaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede inşaat çalışması yapan işçilerin kaldığı 3 katlı binada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Binadan yükselen alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak yangını söndürdü. Kimsenin yaralanmadığı olayda binada maddi hasar meydana gelirken, polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.