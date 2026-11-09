Sivrihisar Devlet Hastanesine yeni tomografi cihazı kazandırıldı

Cihaz sayesinde Sivrihisar ve çevresinde yaşayan vatandaşların tomografi hizmeti almak için Eskişehir kent merkezine gitme ihtiyacının azaltılması amaçlanıyor.

Yeni cihazla hastalıkların tanı süreçlerinde daha hızlı ve etkin görüntüleme hizmeti sunuluyor.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçelerdeki sağlık altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Sivrihisar Devlet Hastanesine modern tomografi cihazı kazandırıldı.

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