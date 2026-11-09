Eskişehir'de asayiş

Çalışmalarda, 4 bin 868 sentetik ecza hapı, 38,73 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar kokain, 994,24 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2-8 Kasım'da kent genelinde yürütülen çalışmalarda 44 olaya müdahale edildi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin bir haftalık çalışmaları kapsamında 44 olaya müdahale edildi, 6 zanlı tutuklandı.

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