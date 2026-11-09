Eskişehir'de 26 bin 777 araç ve sürücü denetlendi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2-8 Kasım'da kent genelinde denetimler gerçekleştirildi.

Eskişehir'de gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 26 bin 777 araç ve sürücü kontrol edildi.

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