Eskişehir'de 26 bin 777 araç ve sürücü denetlendi
Eskişehir'de gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 26 bin 777 araç ve sürücü kontrol edildi.
Eskişehir'de gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 26 bin 777 araç ve sürücü kontrol edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2-8 Kasım'da kent genelinde denetimler gerçekleştirildi.
Denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen 271 araç trafikten men edildi, 74 sürücünün ehliyetine el konuldu.
Söz konusu dönemde kentte 48 yaralanmalı ve 61 hasarlı trafik kazası meydana geldi.
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