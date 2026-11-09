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        Vali Yılmaz, 10 Kasım dolayısıyla Cumhuriyet Tarihi Müzesi'ni gezdi

        Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programları kapsamında Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesi'ni ve Atatürk Lisesi bünyesinde hazırlanan sergiyi ziyaret etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 15:48 Güncelleme:
        Vali Yılmaz, 10 Kasım dolayısıyla Cumhuriyet Tarihi Müzesi'ni gezdi

        Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programları kapsamında Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesi'ni ve Atatürk Lisesi bünyesinde hazırlanan sergiyi ziyaret etti.

        10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programlar çerçevesinde Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesi'ni gezdi. Ziyaret esnasında müze yetkilileri tarafından Vali Yılmaz ve beraberindeki heyete müzede yer alan tarihi eserler ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kişisel eşyaları hakkında bilgi verildi. Müze ziyaretinin yanı sıra Atatürk Lisesi içerisindeki 10 Kasım dolayısıyla hazırlanan sergi de gezilerek incelendi. Sergi sonrasında Vali Yılmaz ve beraberindeki heyet okulda görev yapan öğretmenler ile sohbet etti.

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        "Burada da Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizzat kullandığı eşyalar var"

        Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, "Biliyorsunuz arkadaşlar, yarın 10 Kasım; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü kaybettiğimiz günün yıl dönümü. Bugün o amaçla da Cumhuriyet Müzemizi ziyaret ettik. Şunu biliyoruz ki bu cennet vatan ne mücadelelerle, ne kahramanlıklarla kurulmuştur. Bu kahramanlıkların başında da en büyük kahraman ve dünyaya adını Türk milletinin başarısıyla, Kurtuluş Savaşı'yla yazdırmış komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yüce Türk milletinin bağımsız, hür yaşamasını sağlamış; ve bugün yaşadığımız topraklarda hür ve bağımsız yaşıyorsak başta tabii Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve kahraman şehitlerimize, gazilerimize borçluyuz. Hepsini minnetle, şükranla yâd ediyoruz. Bugün burada da tarihimize bir yolculuk ettik. Anadolu Üniversitemizi de kutluyoruz; böyle güzel, tarihimizi anlatan bir müzeye öncülük etmişler. Burada da Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizzat kullandığı eşyalar var, gerçekten insanı duygulandırıyor. Kullandığı eşyalara da bakınca ne kadar titiz ve elbiselerine, giyimine ne kadar da değer verdiğini anlıyoruz. Yani her başarısında olduğu gibi, hayatının her dönemi de disiplinli ve düzenli olduğunu anlıyoruz. Sizlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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