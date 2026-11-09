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        Yurt personeline yangın eğitimi ve ekipman kullanımı anlatıldı

        Eskişehir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı Mükrime Hatun Yurdu personeline, İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yangın eğitimi verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 16:31 Güncelleme:
        Yurt personeline yangın eğitimi ve ekipman kullanımı anlatıldı

        Eskişehir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı Mükrime Hatun Yurdu personeline, İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yangın eğitimi verildi.

        Eskişehir'de yurt çalışanlarının muhtemel acil durumlara karşı hazırlıklı olması amacıyla eğitim faaliyetleri sürüyor. Bu kapsamda GSB Mükrime Hatun Yurdu personeline yönelik olarak İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince yangın eğitimi düzenlendi.

        Eğitimde personele; yangın anında alınması gereken önlemler, tahliye süreçleri ve yangın söndürme ekipmanlarının doğru kullanımı hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.

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