Yurt personeline yangın eğitimi ve ekipman kullanımı anlatıldı

Eskişehir'de yurt çalışanlarının muhtemel acil durumlara karşı hazırlıklı olması amacıyla eğitim faaliyetleri sürüyor. Bu kapsamda GSB Mükrime Hatun Yurdu personeline yönelik olarak İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince yangın eğitimi düzenlendi.

Eskişehir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı Mükrime Hatun Yurdu personeline, İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yangın eğitimi verildi.

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