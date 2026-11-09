Eskişehir'de 26 binden fazla araç denetlendi, 4 bin 839 sürücüye ceza kesildi

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 26 bin 777 araç ve sürücü kontrol edilirken, kural ihlali yapan 4 bin 839 sürücüye ceza uygulandı.

Eskişehir Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla 02 08 Kasım 2026 tarihleri arasında il genelinde kapsamlı denetimler yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde 26 bin 777 araç ve sürücü denetlendi. Denetimlerde 5 bin 454 emniyet kemeri, 3 bin 714 yük taşımacılığı, 2 bin 382 alkol, 502 yolcu taşımacılığı, 368 motosiklet ve 14 bin 357 diğer kontrol türlerinde inceleme gerçekleştirildi.

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Ekiplerce yapılan kontroller sonucunda 4 bin 839 trafik cezası kesilirken, 271 araç trafikten men edildi, 74 sürücünün ise ehliyetine el konuldu. Öte yandan kentte aynı tarihler arasında 48 yaralanmalı ve 61 maddi hasarlı olmak üzere toplam 109 trafik kazasının meydana geldiği bildirildi.