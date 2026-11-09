Eskişehir'de 110 okulun katılımıyla 'Yeşilay Sağlıklı Yaşam Ligi' başladı

Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi koordinasyonunda, kent genelindeki 110 okulun katılımıyla düzenlenen 'Yeşilay Sağlıklı Yaşam Ligi' başladı.

Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde öğrencilere sağlıklı yaşam bilinci aşılamak amacıyla hayata geçirilen Yeşilay Sağlıklı Yaşam Ligi projesinin startı verildi. Sekiz hafta boyunca devam edecek olan projeye kent genelinden 110 okul katılım sağlıyor.

Proje çerçevesinde öğrenciler, her hafta belirlenen temalar doğrultusunda çeşitli görevleri yerine getirerek edindikleri sağlıklı yaşam alışkanlıklarını okullarından ailelerine ve çevrelerine aktaracak. Çalışmalar kapsamında, 8 hafta boyunca farklı temalarla öğrencilerin sağlıklı yaşam bilincini güçlendirmeye yönelik etkinliklerin sürdürüleceği bildirildi.