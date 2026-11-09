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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de 110 okulun katılımıyla 'Yeşilay Sağlıklı Yaşam Ligi' başladı

        Eskişehir'de 110 okulun katılımıyla 'Yeşilay Sağlıklı Yaşam Ligi' başladı

        Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi koordinasyonunda, kent genelindeki 110 okulun katılımıyla düzenlenen 'Yeşilay Sağlıklı Yaşam Ligi' başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 16:29 Güncelleme:
        Eskişehir'de 110 okulun katılımıyla 'Yeşilay Sağlıklı Yaşam Ligi' başladı

        Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi koordinasyonunda, kent genelindeki 110 okulun katılımıyla düzenlenen 'Yeşilay Sağlıklı Yaşam Ligi' başladı.

        Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde öğrencilere sağlıklı yaşam bilinci aşılamak amacıyla hayata geçirilen Yeşilay Sağlıklı Yaşam Ligi projesinin startı verildi. Sekiz hafta boyunca devam edecek olan projeye kent genelinden 110 okul katılım sağlıyor.

        Proje çerçevesinde öğrenciler, her hafta belirlenen temalar doğrultusunda çeşitli görevleri yerine getirerek edindikleri sağlıklı yaşam alışkanlıklarını okullarından ailelerine ve çevrelerine aktaracak. Çalışmalar kapsamında, 8 hafta boyunca farklı temalarla öğrencilerin sağlıklı yaşam bilincini güçlendirmeye yönelik etkinliklerin sürdürüleceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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