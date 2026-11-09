Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de eğitimcilere yönelik 'Sosyal İçerme' saha eğitimi düzenlendi Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak: "Erken müdahale için sosyal hizmet refleksi şart"

        Eskişehir'de eğitimcilere yönelik 'Sosyal İçerme' saha eğitimi düzenlendi Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak: "Erken müdahale için sosyal hizmet refleksi şart"

        Eskişehir'de, Türkiye Sosyal İçerme Eğitim Programı çerçevesinde okul yöneticileri ve öğretmenlere yönelik saha eğitimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 16:29 Güncelleme:
        Eskişehir'de eğitimcilere yönelik 'Sosyal İçerme' saha eğitimi düzenlendi Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak: "Erken müdahale için sosyal hizmet refleksi şart"

        Eskişehir'de, Türkiye Sosyal İçerme Eğitim Programı çerçevesinde okul yöneticileri ve öğretmenlere yönelik saha eğitimi gerçekleştirildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Türkiye Sosyal İçerme Eğitim Programı kapsamında, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde çalışma yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul yöneticileri ve öğretmenlere yönelik düzenlenen saha eğitiminde, erken müdahale ve kurumlar arası tecrübe paylaşımının önemi ele alındı.

        "Bu refleks, riskleri çok daha erkenden fark etmemizi sağlar"

        REKLAM

        Programın açılışında konuşan Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, eğitimciler ile sosyal hizmet uzmanlarının mesleki bakış açılarındaki farklara değinerek, "Eğitimcilikten sosyal hizmetlere geçildiğinde olaylara bakış açısının ve mesleki reflekslerin nasıl değiştiğini bizzat deneyimlemiş biri olarak, bu eğitimin yalnızca bir bilgi aktarımı değil, kıymetli bir tecrübe paylaşımı olacağına inanıyorum. Bizler eğitimci yanımızı her zaman korusak da sosyal hizmetler alanında çalışmak, karşılaştığımız durumlara çok daha farklı yaklaşmamızı gerektiriyor. Sınıfta her zamankinden farklı davranan bir çocuğa bir öğretmen 'uykusuz kalmıştır', bir sağlıkçı 'enfeksiyon kapmıştır' gözüyle bakarken; sosyal hizmet uzmanı en kötü ihtimalleri, yani şiddet veya istismar ihtimalini düşünerek hareket eder. Bu

        REKLAM

        refleks, riskleri çok daha erkenden fark etmemizi sağlar" dedi.

        "Sosyal hizmetler bünyesinde bir çocuğu kurtarmak bütün bir nesli kurtarmak demektir"

        Sahada yürütülen eğitimlerin koruyucu ve önleyici hizmetler açısından önemine vurgu yapan Bayrak, "Bu süreçler sayesinde kazanacağımız farklı bir bakış açısıyla, gözden kaçabilecek büyük bir soruna erken müdahale etme ve önleyici bir yaklaşım sergileme şansı bulabiliriz. Şunu asla unutmamalıyız: Milli Eğitim'de bir çocuğun hayatına dokunmak o çocuğu ve belki ailesini kurtarırken, sosyal hizmetler bünyesinde bir çocuğu kurtarmak bütün bir nesli kurtarmak demektir" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de 110 okulun katılımıyla 'Yeşilay Sağlıklı Yaşam Ligi' başladı
        Eskişehir'de 110 okulun katılımıyla 'Yeşilay Sağlıklı Yaşam Ligi' başladı
        Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Cumhuriyet Tarihi Müzesi'ne ziyaret
        Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Cumhuriyet Tarihi Müzesi'ne ziyaret
        Eskişehir'de Yeşilay Sağlıklı Yaşam Ligi başladı
        Eskişehir'de Yeşilay Sağlıklı Yaşam Ligi başladı
        Vali Yılmaz, 10 Kasım dolayısıyla Cumhuriyet Tarihi Müzesi'ni gezdi
        Vali Yılmaz, 10 Kasım dolayısıyla Cumhuriyet Tarihi Müzesi'ni gezdi
        Türkmen Dağı beyaza büründü
        Türkmen Dağı beyaza büründü
        80 yıllık hazır giyim markası Sarar'da ortaklar arasında iflas takibi başla...
        80 yıllık hazır giyim markası Sarar'da ortaklar arasında iflas takibi başla...