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        Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Cumhuriyet Tarihi Müzesi'ne ziyaret

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü öncesinde Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 16:12 Güncelleme:
        Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Cumhuriyet Tarihi Müzesi'ne ziyaret

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü öncesinde Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesi'ni ziyaret etti.

        Vali Yılmaz, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ile müzeyi gezerek yetkililerden sergilenen eserler ve müzenin tarihi hakkında bilgi aldı.

        Müzede, Atatürk'ün kullandığı kişisel eşyaları da inceleyen Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, cumhuriyetin hangi mücadeleler ve fedakarlıklarla kurulduğunun gelecek nesillere aktarılmasının önem taşıdığını belirtti.

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        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'ndaki liderliğine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Bu cennet vatan ne mücadelelerle, ne kahramanlıklarla kurulmuştur. Bu kahramanlıkların başında da Türk milletinin başarısıyla Kurtuluş Savaşı'nı dünyaya duyuran komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk geliyor. Bugün yaşadığımız topraklarda hür ve bağımsız yaşıyorsak başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, kahraman şehitlerimiz ve gazilerimize borçluyuz. Hepsini minnetle, şükranla yad ediyoruz."

        Müzede tarihe yolculuk yaptıklarını ifade eden Yılmaz, Atatürk'ün kullandığı eşyaları görmenin kendisini duygulandırdığını, bu eserlerin Atatürk'ün yaşamındaki disiplinini ve titizliğini de yansıttığını vurguladı.

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        Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel de müzenin cumhuriyetin kuruluş sürecini ve kazanılan zaferleri anlatması bakımından önemli bir işlev üstlendiğini ifade etti.

        Vali Yılmaz'ın 10 Kasım öncesinde müzeyi ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Adıgüzel, müze aracılığıyla Kurtuluş Savaşı'nın nasıl kazanıldığının ve Cumhuriyet'in hangi şartlarda kurulduğunun anlatılmasını önemsediklerini kaydetti.

        - Vali Yılmaz'dan Eskişehir Atatürk Lisesi'ne ziyaret

        Vali Yılmaz, müze ziyaretinin ardından Eskişehir Atatürk Lisesi'ni de ziyaret etti.

        Okul Müdürü Ersin Kökten ve öğrenciler tarafından karşılanan Yılmaz, okulda bulunan Eğitim Tarihi Müzesi'ni gezdi.

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        Yılmaz'a okulun tarihi ve fiziki yapısı hakkında bilgi veren Okul Müdürü Kökten, okulun, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1933 yılında gerçekleştirdiği ziyaretin ardından verdiği talimat doğrultusunda 1934-1935 eğitim öğretim yılının başında bugünkü binasına taşındığını anlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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